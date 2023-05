Futuro e Sustentabilidade marcam a 2ª edição da Semana da Moda Goiana

Desfiles, palestras, rodas de negócios, ações sociais e muito mais. Com o tema o Futuro e a Sustentabilidade na Moda, a 2ª edição da Amarê Fashion – Semana de Moda Goianaterá inúmeras novidades reservadas para o segundo semestre de 2023. Realizado pelo Sebrae Goiás (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) junto com o Governo do Estado de Goiás e o Sistema Fecomércio Sesc Senac, o evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, 01 e 02 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com o objetivo fortalecer os negócios da moda goiana, consolidando o Estado de Goiás como importante polo criador de moda no Brasil.

Com expectativa de um evento muito maior do que a primeira edição, o diretor-superintendente do Sebrae Goiás Antônio Carlos de Souza Neto considera a Amarê Fashion uma importante forma de unir os diferentes atores da indústria da moda goiana e destacar o Estado de Goiás dentro do segmento. “Cada vez mais, todos têm compreendido a importância de difundirmos a nossa moda não somente aqui, do nosso município, do nosso Estado, mas para todos os Estados do nosso país. Hoje Goiás é considerado o segundo maior polo de comercialização de vestuário, nacionalmente, e, realmente, estamos demonstrando isso com a união de esforços de todos. Acima de tudo, a Amarê tem esse propósito de, cada vez mais, fortalecer e colocar a moda com destaque nacional e internacional”, ressaltou Antônio Carlos durante o evento de lançamento.

Nesta edição, além de desfiles, exposições, rodas de negócios, palestras, talks, atrações artísticas, a Semana de Moda Goiana terá um programa voltado para causas sociais e sustentabilidade: o AmarÉ. E um dos projetos deste programa é o apoio à Associação de Mulheres Kalunga de Monte Alegre, através da marca Tuya Kalunga, criada por mulheres da comunidade quilombola do Tinguizal. Em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), os projetos Meninas de Luz e Tecendo o Futuro são outras ações do programa, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo.

Outra ação é a apresentação do estudo de viabilidade do tratamento dos resíduos sólidos das facções têxteis em Goiânia, como forma de diminuir o impacto ambiental dessa produção de larga escala. Também terá espaço garantido o Projeto de Artesanato de Goiás e as joias em prata de Pirenópolis, reconhecido em 2019 como Indicação Geográfica de Goiás graças ao levantamento histórico realizado pelo Sebrae Goiás. O projeto será exposto com o objetivo de trazer o reconhecimento a essa confecção tradicional do Estado e ajudar os artesãos locais com seus empreendimentos.

“Foi uma grande alegria para o Sebrae Goiás ter esse evento tão bem recebido pela comunidade goiana e, principalmente, pelo mercado da moda no ano passado. Chegamos a esta segunda edição com novidades e mudanças importantes, além de pôr em pauta o futuro e a sustentabilidade na moda, como reverenciamos o passado da moda goiana com ações no presente, pensando naquilo que queremos projetar para a moda goiana no futuro”, afirma Thais Oliveira, Gestora estadual de moda do Sebrae Goiás.

Nesta edição quem assume a criação do novo conceito é o artista visual Danilo Itty, que já trabalhou com os festivais Vaca Amarela, Bananada e Goiânia Noise. “Foi um desafio juntar todos os conceitos e estabelecer uma linha visual mais agradável, mas acho que o resultado final agradou a todos”, ressaltou Danilo Itty. Para representar os temas de sustentabilidade e futuro desta edição da Amarê Fashion, o artista visual escolheu mesclar a tecnologia à natureza, sem deixar de lado suas características artísticas. Assim, fauna e flora de outros planetas se misturam a elementos tecnológicos na nova identidade visual da Semana de Moda Goiana.

Para a Gestora estadual de moda do Sebrae Goiás, unir moda e arte é essencial. “Escolhemos o Danilo Itty para essa segunda edição para construir a identidade visual da Amarê, destacando o futuro e a sustentabilidade. Nosso objetivo ao convidar artistas como Danilo e Selon – responsável pelo conceito visual e artístico da primeira edição – é para que a arte goiana também ganhe os holofotes”, afirma.

Programação e Desfiles

A 2ª edição da Amarê Fashion tem como tema central o “Futuro”. Responsável pela organização técnica e artística dos desfiles, incluindo casting e beauty, o Senac Goiás trará beauty e hair de renome internacional e prevê a realização de 21 desfiles, com apresentação de até 20 looks por marca, sendo um deles do Concurso de Novos Talentos, projeção externa e ainda potenciais desfiles artísticos conceituais em outros espaços do CCON com marcas convidadas.

Além de quatro Fashion Talks na Arena Central, a programação contempla quatro palestras master, rodada de negócios e palestrantes de renome nacional na abertura do evento. “Em 2022, na 1ª edição, foram realizados 16 desfiles com 28 marcas participando e público de 4 mil pessoas; vieram 15 caravanas com 655 empresários; foram gerados R$ 29,3 milhões em negócios e muito mais. A nossa expectativa é superar estes números em 2023”, afirma a gestora de Moda do Senac, Ildeth Dias.

Ressaltando o trabalho desempenhado pelo Senac e Sesc na profissionalização de pessoas no segmento da moda, o vice-presidente do Sistema Fecomércio Newton Pereira anunciou a presença da instituição durante a segunda edição da Semana de Moda Goiana. “Na Amarê, além de organizar todos os desfiles que acontecerão durante a Semana de Moda, também teremos um grande estande para demonstrar tudo que o Senac pode oferecer para esse setor tão importante, ao nosso comércio, indústria e para a sociedade do estado de Goiás”, afirma.

Além disso, a Amarê Fashion conta com uma programação intensa de apresentações artísticas e musicais em todos os dias do evento, praça de alimentação (em parceria inédita com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel).

Para garantir a participação do público de todo o Estado, o Sebrae Goiás disponibilizará caravanas saindo das regionais de Porangatu, Goianésia, Poços, Luziânia, Jataí, Rio Verde, entre outras. Em breve a agenda do transporte será divulgada.