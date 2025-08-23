GCM age rápido e prende suspeito dentro de escola em Aparecida

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia realizou uma ação rápida na noite desta sexta-feira, 22, após as equipes da Central de Videomonitoramento identificarem a presença de um indivíduo dentro da Escola Municipal Ari Caetano. Imediatamente, foram acionadas as equipes da 1ª Regional, 5ª Regional e da Supervisão, que se deslocaram até o local.

Com o cerco policial montado, os agentes conseguiram deter o suspeito em flagrante, evitando que o patrimônio público fosse danificado. Os itens recuperados estão avaliados em aproximadamente R$ 10 mil e incluem notebook, aparelho de som, mídias diversas, material de limpeza, pratos de vidro, além de produtos perecíveis, entre eles cerca de 70 quilos de carne bovina e de aves. Após o fechamento da ocorrência, o itens serão devolvidos à unidade escolar.

O indivíduo foi conduzido ao 4º Distrito Policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

O comandante da Guarda Civil Municipal, inspetor Milton Sobral, destacou a agilidade da ação:

“A pronta resposta da GCM garantiu que a escola não fosse lesada e reforça o compromisso da corporação com a segurança da população e a proteção do patrimônio público de Aparecida.”

Já o secretário de Segurança Pública de Aparecida, coronel Godinho, ressaltou a integração das forças e a importância da tecnologia no trabalho policial.

“O sistema de videomonitoramento tem sido fundamental na elucidação de crimes e na prisão de suspeitos em nossa cidade. A união das forças de segurança nos permite dar respostas rápidas e eficazes, garantindo mais tranquilidade para a população.”

