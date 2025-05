O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou neste domingo (11) que deverá representar o Brasil na missa de início do pontificado do papa Leão XIV, marcada para o próximo dia 18, no Vaticano. A indicação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra em viagem oficial à Rússia e à China.

“Será uma honra representar o governo e o povo brasileiro na posse do nosso pontífice, Leão XIV. O Brasil é o maior país católico do mundo”, declarou Alckmin durante visita à 5ª Feira Nacional da Reforma Agrária, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em São Paulo.

Católico praticante, Alckmin ressaltou a relevância da escolha de um papa com raízes americanas e trajetória pastoral marcada por décadas de atuação no Peru. Segundo ele, a América Latina vê com entusiasmo a continuidade do legado deixado por Francisco.

“Nós estamos muito felizes, todos os latino-americanos. O papa dará continuidade ao trabalho do papa Francisco”, afirmou. Ele também destacou a simbologia do nome adotado pelo novo pontífice. “Leão XIV remete a Leão XIII, que estabeleceu as bases da justiça social na Igreja com a encíclica Rerum Novarum.”

Alckmin afirmou ainda que o novo papa já demonstrou em suas primeiras palavras uma disposição clara pelo diálogo e pela construção da paz. “Tenho certeza de que o papa Leão XIV será um papa contemporâneo, do nosso tempo. É o papa da esperança e da justiça social, atento à questão climática e à aproximação entre os povos e religiões”, concluiu.