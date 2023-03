Gerente de obras da Comurg não comparece para depor à CEI

O gerente de obras da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Nilton César Pinto, não compareceu para depor à Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga supostas irregularidades na companhia. Ele havia sido intimado para a reunião desta terça-feira, 28, mas justificou ausência com atestado médico emitido às 12h35.

O presidente da CEI, vereador Ronilson Reis (PMB), propôs reunião extra, nesta sexta-feira, 31, para ouvir Nilton. Os membros, porém, preferiram reagendar a oitiva para a próxima segunda-feira, 3 de abril.

Visita à Comurg

Em visita à Comurg, na manhã desta terça, Ronilson conferiu o estoque de materiais, entre outras averiguações. Segundo o diretor administrativo-financeiro da empresa, Adriano Gouveia, o dinheiro pago antecipadamente por contratos com a Prefeitura foi usado para compra de insumos, que estavam estocados. Adriano depôs à CEI nessa segunda-feira, 27.

O vereador explicou que houve contradição entre as declarações do presidente da Comurg, Alisson Borges, em depoimento no dia 23 de março, e do diretor. “Perguntado pelo vereador Paulo Henrique da Farmácia onde está o dinheiro pago pela Prefeitura, o presidente nos respondeu que a Comurg é uma empresa que vive em déficit e que, quando entra um dinheiro desse montante, ele paga os funcionários”, relembrou.

Ao visitar os depósitos, o presidente relatou não ter encontrado nenhum material guardado. Ainda de acordo com ele, funcionários que o acompanharam não souberam dizer onde estavam insumos para obras contratadas pela Prefeitura de Goiânia.