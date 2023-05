Goiânia oferece atendimento especializado e apoio social

O Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), oferece atendimento especializado às pessoas em situação de risco pessoal ou social devido à violação de direitos. A Prefeitura de Goiânia tem como objetivos principais garantir a proteção social imediata, promovendo a integridade física, mental e social dessas pessoas, além de prevenir o abandono e a institucionalização, fortalecendo os vínculos familiares e a capacidade de proteção familiar.

As equipes de educadores do CREAS realizam abordagens sociais para identificar famílias e indivíduos em risco pessoal e social em espaços públicos, como casos de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso de crack e outras drogas. Após essa identificação, as pessoas são encaminhadas para os atendimentos necessários.

A secretária municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Maria Yvelônia, destaca que as unidades do CREAS estão completamente equipadas para fornecer todo o atendimento necessário às pessoas que enfrentam violência ou violação de direitos. O serviço oferecido pelo CREAS é uma ferramenta importante de inclusão e proteção.

Os serviços oferecidos pelo CREAS incluem o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que oferece apoio, orientação e acompanhamento a famílias que estão em situação de ameaça e violação de direitos. Há também o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, que proporciona atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.

Além disso, o CREAS conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), responsável por realizar abordagens sociais e busca ativa para identificar casos de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, entre outros. Por fim, há o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, que oferece atendimento especializado a famílias que possuem pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, cuja situação de vulnerabilidade tenha sido agravada por violações de direitos.

Relação da unidades dos CREAS em Goiânia

CREAS Centro-Sul:

Endereço: Rua 104, número 614, Setor Sul

Telefone: 3524-4605/3524-4607

CREAS Leste:

Endereço: Avenida do Ouro, quadra 75, lote 04, Jardim Novo Mundo

Telefone: 3524-1770

CREAS Noroeste:

Endereço: Rua da República com Cláudio Manoel da Costa, quadra 20, lote 32, Setor Capuava

Telefone: 3524-3431/3298-2726

CREAS Norte:

Endereço: Alameda Capim Puba, número 60, quadra 01, lote 04, Setor Centro-Oeste

Telefone: 3524-2623

CREAS Oeste:

Endereço: Avenida Sonemberg com Antônio Xavier, número 01, Praça Conjunto Romildo Francisco Amaral, Setor Cidade Jardim

Telefone: 3524-6914