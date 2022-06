Goiânia recebe Rafael Portugal pela segunda vez este ano

Se você acha que já riu de tudo, vai se surpreender com Rafael Portugal. O ator do ‘Porta dos Fundos’ e integrante do grupo ‘A Culpa é do Cabral’ apresenta no seu espetáculo inédito ‘Eu comigo mesmo’, a rapidez do Stand Up aliada à criatividade na composição de um personagem inusitado em um show de humor e comédia no ritmo certo que vai entreter, contagiar e fazer o público se divertir. A apresentação será no próximo sábado, 25, às 19h no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções, no Setor Central.

Rafael Portugal conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer lá dentro; de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E como morador da zona oeste do Rio de Janeiro não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Essas e outras histórias contadas com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir.

O ator possui uma conceituada carreira no teatro, TV e internet. Eleito pelo Prêmio F5 promovido pelo site de entretenimento da Folha o melhor humorista do ano 2020, e pelo Risadaria, um dos maiores festivais de humor do mundo, como o Melhor Ator de Comédia de 2017. Na TV, Faz parte do time de humoristas que compõe o programa ‘A Culpa é do Cabral’, no canal Comedy Central, e recentemente liderou o CAT, quadro humorístico de grande sucesso do ‘Big Brother Brasil’ na TV Globo e apresentou o prêmio ‘MTV MIAW 2021’.

Sua trajetória não fica apenas na TV, inclusive a internet foi onde ele ganhou notoriedade nacional. Ele criou o canal ‘IXI’, seu primeiro contato com o público que estava se formando no ambiente virtual, com mais de 1 milhão de inscritos e mais de 30 milhões de visualizações. Foi integrante do canal ‘Parafernalha’, no YouTube e atualmente é integrante do ‘Porta dos Fundos’, o maior canal de humor, e eleito o canal mais influente do mundo em 2016, com mais de 17 milhões de inscritos, contabilizando mais de 6 bilhões de visualizações.

Depois da TV e internet, ele agora conquista as telonas. Em junho de 2016, estreou no cinema com o filme ‘Contrato Vitalício’, do ‘Porta dos Fundos’ e dublou o filme ‘Festa da Salsicha’, em 2019 esteve presente no filme ‘Chorar de Rir’, com Leandro Hassum e grande elenco. Além de protagonizar as séries ‘Borges Importadora’ e ‘Homens’, em 2022 estreou seu primeiro filme como protagonista juntamente com Cacau Protásio chamado ‘Juntos e Enrolados’, sucesso nacional. Hoje Rafael Portugal é considerado um dos melhores que nós temos.

Os ingressos estão disponíveis no link ingressodigital.com e Livraria Leitura do Goiânia Shopping.