Goiânia sedia fase final da 2ª edição da Copa Quilombola

Goiânia recebe, nos dias 20 a 22 de outubro, a fase final da 2ª edição da Copa Quilombola. A competição organizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com o Goiás Social, chega à sua etapa decisiva após passar por quatro classificatórias regionais. A novidade para 2023 é que o campeonato terá como palco derradeiro o Estádio Serra Dourada, também com partidas realizadas no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e no Centro de Treinamento do Vila Nova.

O torneio teve etapas realizadas na capital e também nos municípios de Posse, Cavalcante e Niquelândia, envolvendo mais de mil atletas das comunidades tradicionais do estado. As duas melhores equipes de cada fase avançaram para a final, no masculino e no feminino, chegando a oito finalistas em cada naipe.

Os primeiros jogos serão disputados na sexta-feira, 20, logo após a cerimônia de abertura, às 19h, no Estádio Olímpico, local que também vai sediar a fase semifinal no sábado (21). A grande final acontece no domingo , 22, no Serra Dourada, com a decisão do feminino às 8h, e masculino às 10h.

Atual campeão, o time da Comunidade Vão do Moleque defende o título no masculino. Em 2022, a equipe foi campeã jogando em casa, com a decisão em Cavalcante. O atacante Jalisson está empolgado para buscar o bicampeonato no palco maior do futebol goiano. “Está todo mundo do time muito feliz com essa oportunidade de jogar no Serra Dourada, vir a Goiânia mostrar o nosso futebol e o valor do nosso povo”, afirmou o jogador.

Líder comunitário da Comunidade Vão de Almas, que vem a Goiânia disputar a fase final no feminino, Romes Santos destaca o crescimento da Copa Quilombola em relação à primeira edição. “Foi uma surpresa muito positiva para a gente a escolha de jogar a final no Serra Dourada. É um sonho imenso para todo mundo, poucas pessoas têm essa oportunidade. Isso é muito significativo”, frisou.

O Governo de Goiás oferece todo o suporte de logística e transporte para as equipes, além do material esportivo, com jogos de uniformes completos, hospedagem e alimentação durante todos os finas de semana de disputas.