Goiânia terá cronograma especial de limpeza urbana em pontos estratégicos nas eleição

Neste domingo, 02, a capital terá um cronograma especial de limpeza urbana por cinta das eleições. Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) atuarão nas adjacências dos locais de votação para varrer, coletar lixo e realizar serviços complementares. Na segunda-feira, 03, a limpeza urbana será reforçada em toda a cidade, por causa da grande quantidade de materiais eleitorais que costumam ser despejados nas ruas.

O presidente da Comurg, Alisson Borges, pede que candidatos e eleitores não sujem as vias públicas com panfletos e outros materiais de campanha. “Pedimos que a população evite o derramamento de santinhos, como sempre acontece nas ruas próximas aos locais de votação. Tal prática, além de poluir ruas e entupir bueiros da capital, configura crime eleitoral, passível de multa e até prisão”, ressalta.

“Além disso, o espalhamento desse tipo de lixo é crime ambiental, com prejuízos diversos à população. Os santinhos são escorregadios, e, dependendo da quantidade no chão, podem provocar acidentes. Sem contar que, com a chuva, esse material acaba sendo arrastado, entupindo galerias e bocas de lobo”, endossa.