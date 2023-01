Goiás encaminhou mais de 80 mil pessoas para entrevistas de emprego em 2022

O programa Mais Empregos, encaminhou 80.264 pessoas para entrevistas de emprego em 2022. O número superou em 28% o resultado de 2021, quando a iniciativa atendeu 62.876 pessoas. A ecretaria da Retomada, pasta, criada em outubro de 2020 durante a pandemia da Covid-19, tem o objetivo de aliar desenvolvimento econômico e avanço social, com geração de emprego e renda e qualificação profissional.

Ao todo, 9.145 trabalhadores que procuraram os postos de atendimentos instalados em 98 municípios, seja em parceria com o Vapt Vupt ou com as prefeituras, foram empregados com o auxílio da Retomada em 2022. O índice representa um crescimento de 24% em relação aos dados de 2021, quando 7.361 pessoas tiveram a carteira assinada por meio do programa.

O Mais Empregos faz a intermediação entre as pessoas que estão em busca de emprego e as empresas, indústrias e comércios que têm vagas de trabalho disponíveis. Depois de uma breve triagem, são selecionados perfis de acordo com as vagas de interesse. Ao ser atendido pela equipe da Retomada, o trabalhador sai com a entrevista agendada e com a carta de encaminhamento em mãos.

O secretário da Retomada, César Moura, ressalta que o programa une as oportunidades oferecidas pelas empresas com as demandas do mercado, o que facilita o acesso dos trabalhadores em busca de emprego. “Aliar oferta de cursos gratuitos profissionalizantes dos Colégios Tecnológicos de Goiás com vagas de trabalho resultou em queda do desemprego, que não chegava a índices tão baixos desde 2015”, avalia.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados pelo Instituto Mauro Borges de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas (IMB), apontam uma taxa de desocupação de 6,1% em Goiás, a menor no mercado de trabalho desde 2015, no terceiro trimestre de 2022. De julho a setembro do ano passado, a taxa de desocupação caiu 3,9 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.