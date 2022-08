Goiás está no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, em São Paulo

Com o objetivo de conhecer as demandas do setor e promover a exportação de carne suína e de frango, o Governo de Goiás participa, nesta quinta-feira (11/08), do último dia do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, no Parque Anhembi, em São Paulo. Após intervalo de dois anos em razão da pandemia de covid-19, neste ano o evento foi retomado com a discussão da produção sustentável e dos caminhos para a garantia de segurança alimentar global.

“O salão é o maior evento de avicultura e suinocultura do Brasil e reúne autoridades de diversas partes do mundo. Participo a convite do presidente da Associação Goiana de Avicultura (AGA) e gerente corporativo de Relações Institucionais da Pif Paf Alimentos, Cláudio Faria. Goiás tem grandes parceiros nessas áreas e, junto com a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), ajudamos os empresários a exportarem diversos produtos goianos”, afirma o secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho, que representa o governador Ronaldo Caiado.

Também integram a comitiva o diplomata e presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, além de grandes nomes da indústria goiana: o presidente da Adial e Ceo da São Salvador Alimentos, Zé Garrote; os Ceo’s da BRF, Lorival Nogueira Luz Junior, e da JBS, Gilberto Tamazoni; e representantes de marcas como Seara, Aurora, BRF e Super Frango. A programação inclui mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países, além de feira para exposição de produtos e tecnologias.

Crescimento

Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa) indicam que Goiás tem aumentado as receitas oriundas de exportações do setor em 2022. No acumulado de janeiro a junho, as vendas de carne suína para o mercado externo corresponderam a US$ 10,2 milhões, alta de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais compradores individuais do produto goiano foram Singapura, Angola e Uruguai.

Já as exportações de frango alcançaram a marca de US$ 203,5 milhões nos seis primeiros meses, o que equivale um aumento de R$ 5,9%, na mesma base de comparação. Os maiores clientes individuais de Goiás foram Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes.