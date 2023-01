Goiás fornece veículos para IBGE concluir Censo 2022

A Secretaria da Economia, em parceria com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), emprestou dez veículos ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para agilizar o trabalho dos recenseadores que coletam informações para o Censo Demográfico 2022 no Estado. Os carros serão disponibilizados até 22 de fevereiro.

A entrega foi feita ao superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, pela secretária da Economia, Cristiane Schmidt, na tarde desta quarta-feira, 11, na supervisão de Transportes do Complexo Fazendário, em Goiânia. O intuito é que, com o reforço da frota, o Censo em Goiás possa ser concluído de forma ainda mais rápida e eficaz.

“O governador Ronaldo Caiado se sente muito orgulhoso por fazer essa colaboração com um órgão tão importante, que é o IBGE. Assim podemos alcançar os municípios e obter um número mais apurado. Espero que vocês tenham muito sucesso no trabalho”, afirmou a secretária Cristiane Schmidt.

O superintendente do IBGE agradeceu a parceria com o Governo de Goiás e ressaltou a importância em ter o auxílio desses veículos na realização do trabalho. “Estamos na fase de finalização do Censo. Já fizemos toda a cobertura do Estado, mas agora tem um trabalho de rescaldo, que é muito importante. Então a parceria com o Estado vai ser fundamental para finalizarmos essa etapa e, com esses carros, vamos conseguir adiantar o trabalho”, ponderou.

Vieira reforçou ainda que, ao finalizar o Censo Demográfico, o IBGE disponibiliza os dados para que o Estado possa realizar o planejamento de políticas públicas a partir das novas informações coletadas.