Goiás fortalece assistência social com oficinas para gestores municipais

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Gabinete de Políticas Sociais (GPS), realizou o projeto de oficinas “Conhecendo as Experiências do CRAS”. A iniciativa abriu espaço para que primeiras-damas e equipes técnicas de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) apresentassem experiências implantadas durante e pós-pandemia da Covid-19.

Ao todo, foram realizados cinco encontros virtuais entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. As oficinas atenderam mais de 100 municípios goianos com um número expressivo de participantes, com objetivo de promoção e fortalecimento das políticas sociais voltadas à população mais vulnerável.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Cidadania e Trabalho de Damolândia, Gleiyci Ferreira, foi uma das participantes. Em um dos encontros, ela apresentou o “Sopa do Amor”, trabalho socioassistencial desenvolvido em Damolândia e que serviu mais de 3 mil refeições no auge da pandemia.

Para Gleiyci, o projeto possibilitou um rico aprendizado, já que permitiu a troca de experiências entre as prefeituras sobre os trabalhos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social espalhados pelo Estado. “O CRAS é a casa do povo. É importante que as pessoas saibam disso. Com esse trabalho da OVG e do GPS, tivemos a oportunidade de conhecer as ações que outros municípios e o próprio Estado estão adotando para ajudar cada vez mais quem precisa”, frisa.

Também participante das oficinas, a secretária de Promoção e Assistência Social de Goianira, Maria Jacqueline da Silva, agradece a oportunidade dada pelo Governo de Goiás de apresentar o trabalho social no município. Em setembro de 2020, período crítico da pandemia, Goianira inaugurou um espaço exclusivo para atender aos mais vulneráveis. Os atendimentos do CRAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), CadÚnico e programa Crianças Feliz do Governo Federal foram concentrados em um único prédio, mas por equipes distintas. A iniciativa facilitou e agilizou o atendimento aos mais vulneráveis.

“Temos aprendido muito com a OVG e o GPS. E dentro dessa aprendizagem está a necessidade de oferecer um atendimento mais humanizado e ágil. Sabemos que ninguém faz nada sozinho. Ter a certeza de que o Estado é nosso parceiro, que nos ouve com atenção, e que dá suporte e apoio ao nosso trabalho nos traz segurança. Ao nos permitir falar, o Governo de Goiás mostra interesse por cada cidadão mais humilde que existe”, garante Maria Jacqueline da Silva.

Combate às desproteções

A presidente honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado, lembra que, em agosto de 2020, atendendo a um pedido do governador Ronaldo Caiado, foi iniciado um trabalho de reforço na promoção e integração com os municípios para combater, de forma mais efetiva, as desigualdades e as desproteções sociais. Segundo Gracinha Caiado, desde então, via Gerência de Gestão Social da OVG e GPS, foram promovidos minicursos on-line, debates sociais, encontros e oficinas temáticas com a participação de primeiras-damas, gestores e trabalhadores sociais.

“Ouvimos as principais necessidades das pessoas e passamos a conhecer de perto o que cada CRAS tem feito de positivo. Ao darmos voz aos profissionais que estão na linha de frente e conhecem as demandas dos cidadãos em vulnerabilidade, conseguimos aperfeiçoar o atendimento e a cobertura das desproteções sociais das famílias goianas”, pontua Gracinha Caiado, lembrando que são as equipes técnicas dos CRAS que desenvolvem, em cada município, atendimentos psicossociais, ações como visitas, encaminhamentos e orientações.

“Quem acompanha a realidade das famílias vulneráveis sabe que é preciso fortalecer as políticas sociais para reduzir as desigualdades. Ao investir nesses encontros, o Governo de Goiás dá um passo importante para amparar aqueles que mais precisam”, completa a diretora-geral da OVG, Adryanna Mello Caiado. Para 2023, a OVG e o GPS trabalham o planejamento da continuidade na educação permanente do Sistema de Assistência Social (SUAS).