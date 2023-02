Goiás ganha 2.327 novas empresas em janeiro

Apenas no primeiro mês do ano, 2.327 empresas foram abertas no estado. O resultado colocou Goiás no primeiro lugar no ranking de abertura de novos negócios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Das novas empresas, 77 foram abertas com capital superior a R$ 500 mil. Ao todo, o estado conta atualmente com 1.011.406 CNPJ’s ativos. Os dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg).

O ramo que mais abriu novos empreendimentos, em janeiro, foi o de serviços de escritório e apoio administrativo (271), seguido de empresas de atividade médica ambulatorial restrita a consultas (152) e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (144) em terceiro lugar. Comércio varejista de bebidas (132) e consultoria em gestão empresarial (126) formam o ranking das cinco atividades que mais geraram novos negócios.

O número de novas empresas abertas em Goiás, em janeiro de 2023 (2.327) segue a tendência dos três anos anteriores se mantendo na casa das 2 mil novas empresas: 2020 (2.040), 2021 (2.761) e 2022 (2.514).

O presidente da Juceg ressalta que o trabalho constante para simplificar, digitalizar e desburocratizar os processos de registros empresariais continuará em 2023: “A Juceg tem se empenhado para tornar mais ágil a vida de quem quer empreender em Goiás. Quanto mais os processos estiverem rápidos, descomplicados e transparentes, mas satisfeitos estaremos. O objetivo é seguir melhorando a cada dia”, avalia o presidente da Junta, Euclides Barbo Siqueira.

De acordo com a Juceg, Goiânia segue liderando o ranking das cidades com mais empresas abertas no Estado, com 319.161. Sozinha, a capital representa 31,55% de todas os negócios com as portas abertas em Goiás. É seguida por Aparecida (75.417), Anápolis (60.720), Rio Verde (32.297) e Valparaíso de Goiás (23.444).

Ranking Nacional

Goiás segue liderando o ranking de abertura de empresas entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ceará ficou em segundo lugar, com 2.096 novos negócios e Mato Grosso em terceiro, com 1.928. Neste mês , o tempo médio para se abrir uma empresa em solo goiano ficou em 1 dia e 10 horas. Os dados são da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).