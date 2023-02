Goiás lança campanha para conscientizar foliões neste Carnaval

O Governo de Goiás lançou, neste sábado, 18, a campanha de conscientização “Você não precisa ser santo pra fazer o que é certo”, que está sendo veiculada durante o Carnaval. A ideia é orientar a população com o objetivo de evitar acidentes, promover a saúde e reduzir crimes contra a mulher por meio de uma mensagem bem-humorada, que utiliza de personagens-símbolos dos conceitos de bem e mal, certo e errado para apresentar e defender o mote da campanha.

No Carnaval, há um histórico aumento na incidência de acidentes de trânsito, contágio de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e casos de violência contra a mulher. Para contrapor a mensagem de que no feriado é permitido extravasar sem limites para aproveitar a folia, as variações da campanha trazem, de forma educativa, atitudes corretas como não dirigir ao beber, usar camisinha e aceitar que “não é não”.

As peças serão exibidas nas redes sociais, outdoor em estradas, além de redes sociais e emissoras de rádio e televisão. A iniciativa envolve o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) e secretarias de Estado de Saúde, Segurança Pública e Comunicação.

Linguagem

A campanha do Estado aposta em uma linguagem lúdica para alcançar o público. Para chamar a atenção do folião, as personagens invertem os papéis na hora de passar a mensagem: um diabinho aconselha sobre respeito às leis de trânsito, o uso de preservativo e a não violência contra a mulher. Desta forma, a campanha não apenas quebra a expectativa, mas reafirma que o folião pode curtir todos os momentos do Carnaval de forma responsável, sem perder a folia.