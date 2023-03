Goiás lidera geração de emprego no Centro-Oeste em fevereiro

Goiás encerrou o mês de fevereiro com saldo positivo de 11.490 postos de trabalho formais com carteira assinada. Os dados foram divulgados na quarta-feira, 29, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho e da Previdência. Os números colocam o estado na primeira posição do ranking de geração de empregos na região Centro-Oeste e são resultado da diferença entre 74.899 admissões e 63.409 desligamentos.

Além de liderar no Centro-Oeste, Goiás ocupa a sétima posição no ranking de estados com a maior geração de empregos formais no mês de fevereiro. O saldo positivo foi alavancado, principalmente, pelos setores de serviços e agropecuária.

Postos de trabalho

Somente a categoria serviços que engloba, por exemplo, administração pública, defesa, seguridade social, saúde humana, informática e atividades financeiras e imobiliárias gerou 5.753 vagas de trabalho formais em fevereiro de 2023. Em segundo lugar, a agropecuária foi responsável por 2.107 oportunidades. Na sequência estão indústria, com 1.677 vagas; construção, com 1.414; e comércio, com 539 vagas.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna reforça o crescimento nos dois primeiros meses de 2023 e a posição de destaque ocupada por Goiás.

“Neste segundo mês do ano, o saldo foi ainda melhor e ocupamos o primeiro lugar no Centro-Oeste. É o resultado do trabalho contínuo do Governo de Goiás, com foco, principalmente, nas micro e pequenas empresas”, afirma.

País

O Brasil abriu 241.785 postos formais de trabalho em fevereiro, de acordo com o Caged. Conforme o levantamento, os estados que mais geraram vagas de empregos com carteira assinada no país foram, respectivamente, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás.