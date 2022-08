Goiás mobiliza municípios para dia D da Campanha de Multivacinação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), mobiliza os 246 municípios goianos para o Dia D da Campanha de Multivacinação, que será realizado neste sábado, 20. O objetivo da iniciativa é estimular a vacinação de crianças com menos de 5 anos contra a poliomielite (paralisia infantil) e atualizar a Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes.

Durante reunião realizada nesta terça-feira (16/8), o secretário de Estado da Saúde, Sandro Rodrigues, e a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, apresentaram aos presidentes da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Carlão da Fox; e da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, a Campanha Xô Dodói. O material publicitário visa estimular o envolvimento na Campanha de Multivacinação.

Na ocasião, Sandro Rodrigues alertou para a volta de doenças como a poliomielite e o sarampo. “Esse esforço coletivo é muito importante. Precisamos retomar nossos bons índices de vacinação”, ponderou. Haroldo Naves, presidente da FGM, reforçou a importância de toda a sociedade se unir para promover a vacinação de crianças e adolescentes. “Já abraçamos essa campanha. É no município que vamos vencer essas doenças”, destacou.

O presidente da AGM, Carlão da Fox, disse que a campanha veio em boa hora para incentivar os municípios. Ele se comprometeu em colher sugestões dos secretários para ampliar o atendimento nos centros de saúde e em salas de vacinação da Região Metropolitana de Goiânia. “Vamos trabalhar nisto”, reafirmou Carlão.

Campanha Xô Dodoi

A campanha publicitária tem como estratégia principal a interação com as crianças visando o esclarecimento sobre a importância da vacinação. Ela tem como carro-chefe o jingle Xô Dodói e kits contendo quebra-cabeça, certificado de vacinação, máscara e cartela de adesivos. Também foram confeccionados cartazes, banners com orientações sobre a vacinação e material educativo para ser trabalhado com profissionais da rede de educação.

O jingle Xô Dodói já está sendo veiculado em emissoras de rádio e televisão e em redes sociais. Inicialmente, foram produzidos 80 mil kits com os itens interativos. O material será distribuído às crianças matriculadas em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e em escolas municipais que ministram as séries da primeira fase do ensino fundamental.