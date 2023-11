Goiás pode bater recorde de novas empresas em 2023

Goiás está a caminho de estabelecer um novo recorde de empresas abertas em um único ano. Até outubro de 2023, o estado registrou a abertura de 28.398 novos negócios. Este número já é impressionante, mas com dois meses restantes no ano, é provável que Goiás supere seu recorde anterior de 33.082 novas empresas estabelecidas em 2021.

O presidente da Junta Comercial de Goiás (Juceg), Euclides Barbo Siqueira, está otimista de que o recorde será quebrado. Com uma média mensal de 2.840 novas empresas este ano, apenas 4.685 novas empresas são necessárias para alcançar a marca histórica.

Além disso, dos 28.398 novos negócios abertos em Goiás este ano, 13.050 têm mulheres no quadro societário e 1.358 têm um capital superior a R$ 500 mil.

Empresas por município

Atualmente, Goiás tem 1.095.457 empresas em seus municípios, sendo quase um terço delas, ou 31,64%, na capital. As cidades com mais empresas no estado são Goiânia (335.788), Aparecida de Goiânia (80.905), Anápolis (64.204), Rio Verde (34.635), Valparaíso de Goiás (24.391) e Luziânia (23.907).

Outubro

No mês de outubro os empreendimentos que mais abriram portas no Estado foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (274), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (185), comércio varejista de bebidas (183), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (171) e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (179).

Novos negócios

Também em outubro, o Estado continua liderando o ranking de abertura de novos negócios entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo dados divulgados pelo governo federal por meio do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim). O estado do Ceará ficou em segundo lugar, com 2.246 empresas e, em terceiro, Mato Grosso, com 2.104 novos empreendimentos.

Parceria Tecnológica

O Governo de Goiás firmou uma parceria com a Huawei, uma multinacional chinesa, para desenvolver soluções tecnológicas para o serviço público estadual. O memorando de entendimento foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente da Huawei, Sun Baocheng, em Shenzen, na China. A Huawei, que possui mais de 25 mil pesquisadores em tecnologia da informação e telecomunicações, colocou seu corpo técnico à disposição de Goiás.

Desenvolvimento Exclusivo

As ferramentas serão desenvolvidas no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei. A expectativa é que sejam criadas ferramentas exclusivas para a realidade goiana, com aplicação em diversas áreas, como saúde, segurança pública e educação. Além disso, a empresa pode ampliar a rede de internet nas escolas estaduais, utilizando a última tecnologia em conexão sem fio, a wi-fi 6.

Empresa

A Huawei é referência mundial em telecomunicações, além de celulares, smartwatches e outros eletrônicos, sediada na província de Guangdong, na China, e está em atuação no Brasil há 25 anos. Em 2020, iniciou em Rio Verde, no Sudoeste goiano, seu primeiro projeto de implementação da rede de internet móvel 5G no país, voltado exclusivamente para o agronegócio.

Missão

Participam da missão oficial de Goiás na China a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; e os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho; e de Infraestrutura, Pedro Sales. Também estão presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto; os deputados estaduais Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves. Também os prefeitos de Anápolis, Roberto Naves; de Porangatu, Vanuza Valadares; e de Rio Verde, Paulo do Vale. Nesta quinta-feira, o grupo segue para uma visita à montadora de carros elétricos BYD, também em Shenzhen.

Setor aquecido