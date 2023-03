Goiás realiza 1º Seminário Temático do Plano Estadual de Mineração

A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), realizará na terça-feira, 28, das 14h às 16h30, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o Seminário Temático “Política Mineral Goiana: Desafios para a Geologia, Mineração e Transformação Mineral”.

O simpósio será o primeiro de uma série de 25 eventos programados para este ano dentro do Plano Estadual de Mineração (PERM-GO), criado em 2022 pela SIC e Universidade Federal de Catalão (UFCat) para planejar e definir políticas públicas voltadas ao setor mineral goiano. Paralelamente, a SIC realiza, junto com a Universidade Federal de Goiás (UFG), o Mapeamento de Oportunidades de Crescimento do Setor Mineral 2022 – 2042 (MAP).

“Esse seminário é uma etapa do projeto Mapeamento de Oportunidades de Crescimento do Setor Mineral, por meio do qual será feito um amplo diagnóstico da área, em Goiás, que subsidiará a elaboração do Plano Estadual de Mineração. O objetivo é mapear oportunidades de negócios, atrair investimentos, melhorar a competitividade do estado, sempre com observância à legislação e foco na sustentabilidade”, destaca o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, acrescentando que o Plano Goiano está em convergência com a política nacional de mineração.

O seminário receberá diversas autoridades de instituições dos setores público e privado, universidades e sociedade organizada, entre elas, Ministério de Minas e Energia (MME), Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), Agência Nacional de Mineração (ANM) , Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração (ABPM), Federação das Indústrias do Estado de Goiás/Câmara Setorial de Mineração (FIEG/CASMIN)), Assembleia Legislativa de Goiás/Comissão de Minas e Energia (Alego), Federação Goiana de Municípios (FGM), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Estadual de Goiás.

Na ocasião, pesquisadores da UFG e da UFCat farão apresentações sobre o tema do evento, com espaço para debates e participação de todos os presentes. O Serviço Geológico do Brasil apresentará projetos em fase de desenvolvimento e também o cronograma de ações para 2023, incluindo projetos em parceria com o Governo de Goiás.

Plano de ação

Os projetos Mapeamento de Oportunidades de Crescimento do Setor Mineral (MAP) e Plano Estadual de Mineração (PERM-GO) são iniciativas do Governo de Goiás, por meio da SIC, para indicar as soluções para a Geologia, mineração e transformação mineral. A partir de amplo diagnóstico, será definido um Plano de Ação com metas de curto, médio e longo prazo, e também diretrizes que nortearão a política de mineração goiana.

O PERM-GO prevê desde fomento a apoio institucional na estruturação de cadeias produtivas, incluindo parcerias que resultem em capacitação e valorização de produto para pequenos e micromineradores.