Goiás registra queda de 44,6% nos homicídios entre 2018 e 2023

Goiás apresentou queda de 44,6% na taxa de homicídios registrados por 100 mil habitantes no período de 2018 a 2023. Quando comparada à variação da última década (2013 a 2023), a queda é ainda maior, de 53,9%. Já em relação à taxa de homicídios por arma de fogo, por grupo de 100 mil habitantes, Goiás apresentou queda de 60,8% entre 2013 e 2023. A redução sistemática nos índices de criminalidade em Goiás foi divulgada nesta segunda-feira (12/5), pelo Atlas da Violência 2025.

O estado também apresentou queda expressiva na taxa de homicídios ocultos por 100 mil habitantes – quando a causa externa da morte violenta não é identificada. A redução foi de 42,9% no período entre 2013 e 2023, apresentando o mesmo percentual de queda quando a variação considera o período de 2018 a 2023.

Em relação à taxa de homicídios de homens jovens, de 15 a 29 anos, Goiás também avançou, conquistando redução de 57,5% na última década. O número de homicídios desse grupo foi de 1.484 em 2013 para 628 em 2023. Quando se considera a taxa de homicídios de jovens de 15 a 29 anos por 100 mil habitantes, independentemente do sexo, Goiás registrou queda ainda maior, de 58,8%, de 2013 a 2023.

Mulheres

Além disso, Goiás foi a unidade federativa que registrou maior queda na taxa de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes entre 2013 e 2023. O Atlas da Violência 2025 revelou que o indicador recuou 60,7% no período de 11 anos, passando de 8,4 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes em 2013 para 3,3 em 2023. Na comparação entre 2018 e 2023, a queda foi de 47,6%; e entre 2022 e 2023, a retração foi de 15,4%.

O Atlas da Violência 2025 também mostrou redução drástica na taxa de homicídios de mulheres negras em Goiás. Entre 2013 e 2023, a queda chegou a 60,4%, colocando o estado na segunda posição entre as unidades federativas que mais avançaram no indicador, atrás apenas do Distrito Federal, com 62,8%. Entre 2018 e 2023 e entre 2022 e 2023, as taxas recuaram 46,5% e 5,0%, respectivamente, reafirmando o impacto positivo das políticas públicas de segurança e combate à violência de gênero desenvolvidas pelo Governo de Goiás.

Outra notícia importante para o estado veio da análise dos dados de mortes de adolescentes de 15 a 19 anos. De acordo com o Atlas da Violência 2025, entre 2013 e 2023, Goiás foi a segunda unidade federativa que mais reduziu a taxa de mortalidade de jovens nesta faixa etária por 100 mil habitantes: 74,7%. O levantamento indicou que as quedas se acentuaram nos últimos seis anos. Entre 2018 e 2023, o recuo foi de 72,7%; e entre 2022 e 2023, de -27,5%. Em outras palavras, mais vidas foram salvas e mais famílias preservadas.

A edição 2025 do Atlas da Violência apontou que a morte violenta é a principal causa de óbito de jovens entre 15 e 29 anos no país. No período entre 2013 e 2023, os homens foram as principais vítimas de homicídio entre jovens, correspondendo a 94% das vítimas.

