Torcedores são presos por ataque a rivais em distribuidora

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, em seu Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Deic/Geprot), após troca de informações com o Batalhão de Polícia Militar de Eventos, da Polícia Militar de Goiás, deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), na região norte de Goiânia, a Operação Linha de Tiro”, com o objetivo de cumprir seis ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão, expedidos em desfavor de integrantes e simpatizantes da torcida organizada Força Jovem – Zona Norte, investigados pelos crimes de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito) e corrupção de menores.

As investigações foram iniciadas na noite de 16 de março deste ano, no Setor Estrela Dalva, em Goiânia, logo após o encerramento da partida entre Vila Nova Futebol Clube e Goiás Esporte Clube, válida pela semifinal do Campeonato Goiano. Conforme os elementos informativos reunidos, um investigado, conduzia uma motocicleta, enquanto um adolescente efetuou disparos com uma pistola semiautomática calibre 9mm contra membros da torcida rival Esquadrão Vilanovense, que haviam retornado do estádio e se encontravam em frente a uma distribuidora de bebidas.

Na ocasião, uma das vítimas foi atingida na perna direita, altura da panturrilha, sendo imediatamente socorrida a um hospital, onde passou por procedimento cirúrgico.

As diligências investigativas também comprovaram a atuação de outro investigado e outro adolescente na condição de apoio logístico, possivelmente ocupando um veículo automotor de retaguarda para facilitar a execução do crime.

Paralelamente à apuração dos crimes praticados no contexto da rivalidade entre torcidas organizadas, foram reunidos indícios consistentes de envolvimento do grupo com o tráfico de entorpecentes, especialmente na região do Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Segundo as investigações, a coordenação das atividades ilícitas estaria a cargo de um indivíduo atualmente foragido da Justiça, havendo informações de que estaria homiziado em uma comunidade da cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Durante a deflagração da operação, foram presos os dois investigados maiores de idade, incluindo o condutor da motocicleta utilizada no crime, apreendido o adolescente autor dos disparos de arma de fogo, bem como apreendida significativa quantidade de entorpecentes pertencentes ao grupo criminoso.

A ação contou com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/GT3) e dos demais grupos da Deic.

