Goiás sediará polo de soluções de agronegócios

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/GO) foi escolhido para abrigar o Polo de Soluções Sistema Sebrae Agro. Esta é uma iniciativa do Sebrae Nacional, que já conta com o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ) e o Centro Sebrae de Sustentabilidade (Cuiabá/MT).

O Polo de Soluções Sistema Sebrae Agro tem o objetivo de contribuir com a competitividade e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas do agronegócio. O Polo pretende unir todas as unidades federativas do Sebrae, entidades empresariais e classistas, a academia e o Governo do Estado numa rede de esforços, informação e conhecimento em prol dos produtores rurais brasileiros.

O Núcleo Estratégico do Polo é formado por dirigentes e gestores do Sebrae dos Estados de Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. “A intenção é agregar esforços, recursos e conhecimento para propormos produtos e serviços cada vez mais ágeis e eficientes aos produtores, a maioria constituída por micro e pequenas propriedades rurais”, explica Antônio Carlos de Souza Lima Neto, diretor-superintendente do Sebrae/GO.

TECNOSHOW

Durante a TECNOSHOW em Rio Verde, nesta terça-feira, 05, o Núcleo Estratégico promoverá reunião ordinária para estruturar as ações do Polo. Na oportunidade, também será promovido um workshop com quarenta conselheiros e dirigentes do Sebrae do Acre, Bahia, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e do Sebrae Nacional (Brasília/DF).

Para Ubiratan da Silva Lopes, presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/GO, esta iniciativa tem o objetivo de apresentar as potencialidades econômicas do agronegócio goiano, além de compartilhar ações e projetos que tornam o pequeno produtor rural cada vez mais produtivo e competitivo. “Goiás é uma referência nacional e o Sebrae sempre esteve ao lado do homem do campo. O nosso DNA é rural” completa.