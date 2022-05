GoiásFomento prepara ampliação da rede de correspondentes de crédito no Estado

A

GoiásFomento, está finalizando a elaboração de edital para o credenciamento de novos correspondentes de crédito. O comunicado deve ser publicado em junho. Atualmente, a Agência de Fomento conta com 167 correspondentes de crédito, que atuam nas cidades do interior no atendimento aos empreendedores que buscam financiamento para abrir ou ampliar seus negócios.

“O trabalho do correspondente de crédito é de fundamental importância para que a GoiásFomento chegue a todo o Estado”, destacou o presidente da Agência, Eurípedes do Carmo. Conforme ele, o correspondente de crédito é um multiplicador, pois leva as linhas de crédito que a instituição financeira disponibiliza para as empresas e empreendedores que necessitam de financiamento. “Com essa divulgação chegando até onde o cliente está, ocorre um efeito muito positivo”, acrescentou. Isso porque, em função da correria diária, muitos deles desconhecem as informações e as linhas de crédito disponíveis.

Eurípedes do Carmo explica que a Agência de Fomento realiza treinamentos com esses profissionais, atualizando as informações. E o resultado vem com as propostas enviadas pelos correspondentes, de forma correta, com a documentação completa e sem pendências. “Com o auxílio dos correspondentes aumentamos muito o número de propostas recebidas”, informou.

Exemplo

Carlos Alberto Pereira Rodrigues é um dos responsáveis por esse resultado. Ele atua como correspondente de crédito da instituição financeira há mais de três anos. Na Sala do Empreendedor, em Ipameri, atende empreendedores da cidade e de municípios vizinhos em busca de crédito. Consegue fechar uma média de 10 a 12 propostas por mês. Os resultados do trabalho dele são tão positivos que a Sala do Empreendedor de Ipameri ganhou o Prêmio Sebrae-GO deste ano, e agora vai concorrer à premiação em nível nacional.

O corresponde de Ipameri explica que repassa ao interessado as informações necessárias para pleitear um empréstimo. Muitas vezes, o cliente recebe também auxílio para preencher formulários e providenciar os documentos necessários. “Depois de tudo pronto, a gente faz a conferência da documentação e encaminha a proposta pessoalmente, na GoiásFomento em Goiânia, ou por meio da plataforma digital”, explicou Carlos Alberto.

“Embora não seja eu que empreste o dinheiro, mas sim a GoiásFomento, me sinto realizado em saber que fui o responsável por encaminhar a proposta do empreendedor. Ele estava precisando de crédito, e a GoiásFomento liberou. Ver o comércio dele prosperar é gratificante”, comemorou Carlos Alberto.