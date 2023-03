Governador busca recursos federais para ampliar assistência à saúde em Goiás

O governador Ronaldo Caiado esteve em Brasília na quarta-feira, 15, para uma audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em busca de recursos federais para o financiamento do SUS em Goiás. Acompanhado de representantes da bancada goiana na Câmara dos Deputados, Caiado apresentou os avanços do sistema de saúde estadual e solicitou R$ 500 milhões em repasses da União para custear os hospitais.

O montante, de acordo com o governador, seria uma espécie de compensação, devido à diferença entre o valor que é repassado pelo governo federal e o custo real dos serviços oferecidos nas unidades de saúde. “Essa defasagem provocou um acúmulo de ações bancadas pelo Tesouro Estadual e nós viemos aqui buscar uma contrapartida. Do total de R$ 1,3 bilhão que investimos, estamos pedindo a restituição de R$ 500 milhões”, explicou.

Para reforçar o pedido, nove parlamentares goianos também estiveram presentes na audiência. De acordo com a deputada federal Flávia Morais, líder da bancada, a falta de atualização da tabela SUS é prejudicial ao Estado. “O governador está regionalizando a saúde, assumindo vários hospitais e entregando policlínicas, por isso a nossa grande demanda hoje é custeio”, disse.

No caso das UTIs, por exemplo, a União repassa R$ 600,00 por leito, enquanto o custo real é de R$ 2,5 mil. Caiado afirmou que dos R$ 500 milhões, cerca de R$ 300 milhões serão utilizados para a realização de cirurgias eletivas – não consideradas de urgência – e o restante será destinado à compra de medicamentos de alto custo e manutenção de leitos de internação.

Dos dezessete deputados federais por Goiás, estiveram com o governador e a ministra Professor Alcides, Magda Mofatto, Dr Zacharias Calil, Silvye Alves, Daniel Agrobom, José Nelto, Flávia Morais, Lêda Borges e Marussa Boldrin.

Investimentos

Desde 2019, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 14 bilhões para custeio de programas e serviços de saúde em todo o estado. Foram entregues seis policlínicas nos municípios de Posse, Goianésia, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Goiás e Formosa. Em 2018, a saúde pública tinha 1.635 leitos de internação (UTI + enfermaria). Hoje são 3.453 leitos de internação, sendo 855 de UTI e 2.598 de enfermaria.