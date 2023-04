Governador sanciona lei que cria Delegacia da Mulher em Goiás

O governador Ronaldo Caiado sancionou, na quarta-feira, 12, a lei que cria a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). Trata-se de mais uma ação efetiva do Estado no combate à violência contra elas.

O projeto tramitou na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) em março, tendo sido aprovado em plenário nas duas votações necessárias.

“Queremos chegar, rapidamente, à cota zero de agressão e de feminicídio em Goiás”, enfatizou o governador durante a assinatura. O texto será publicado no Diário Oficial do Estado.

Ligada à Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC), a nova estrutura emerge da transformação da 1ª e da 2ª Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) de Goiânia.

“Para deixar claro a quem acha que pode agredir ou violentar as mulheres: não cumprimos aquele ditado popular que diz que ‘Em briga de marido e mulher, não se mete a colher’. Em Goiás, se mete algema”, pontuou Caiado. O governador ainda garantiu que a nova delegacia será uma “estrutura consolidada”, com capacidade de atendimento digno e especializado.

Deaem

A criação da Deaem tem como objetivo reduzir os índices de violência doméstica e familiar contra mulheres. Além disso, a nova unidade vai fortalecer o trabalho das já existentes Deams pelo estado, e não acarretará nenhum impacto financeiro, uma vez que aproveitará a estrutura física das delegacias extintas e terá seu efetivo policial montado por meio de remanejamento de profissionais que já integram a corporação.