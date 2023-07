Governo de Goiás abre 1500 vagas para cursos gratuitos de robótica

O Governo de Goiás, por meio de parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Instituto Campus Party, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de robótica nos laboratórios Include. São 1.500 vagas para crianças e jovens com idade entre 10 e 18 anos. O curso é presencial, tem duração de quatro meses e é dividido em módulos como: cultura maker, robótica e programação.

O objetivo é promover a inclusão social e digital de jovens em vulnerabilidade podendo ser um facilitador da sua inserção no mercado de trabalho. As aulas visam o desenvolvimento do pensamento computacional, com aplicação de metodologia específica para facilitar a compreensão da linguagem de software e hardware. Durante o curso, os alunos realizam diversos projetos onde colocam em prática as noções de mecânica, eletricidade e robótica aprendidas.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso residir na cidade em que o laboratório se encontra. Os interessados podem obter mais informações, como o endereço das unidades, no site www.inovacao.go.gov.br, no menu Laboratórios Include. A previsão de início das aulas é no dia 31 de julho, com encerramento no dia 8 de dezembro.

Goiás conta com 20 laboratórios Include em funcionamento, distribuídos em 19 municípios goianos. Em cada unidade são oferecidas 75 vagas. Os laboratórios estão instalados em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cristalina, Goiânia (Jardim Guanabara II, Jardim Novo Mundo-OVG), Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre de Goiás.