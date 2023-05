Governo de Goiás anuncia a criação de 10 novos Colégios Militares

O governador Ronaldo Caiado divulgou a implantação de 10 novos Colégios Estaduais de Polícia Militar de Goiás (CEPMGs). O anúncio foi feito na segunda-feira, 22, durante uma coletiva de imprensa na qual também foi anunciada a convocação de 1.678 novos servidores concursados para a Polícia Militar e a Educação.

Os novos CEPMGs estão sendo estabelecidos nos seguintes municípios: Águas Lindas de Goiás, Bela Vista de Goiás, Cristalina, Cidade Ocidental, Goiânia, Mineiros, Planaltina, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia. “Metade desses colégios já está em funcionamento. Eles serão implantados em áreas onde já temos escolas em tempo integral e escolas regulares, e agora também terão Colégio Militar. A outra metade está em processo de implantação e começará a funcionar em janeiro de 2024”, explicou Fátima Gavioli, secretária de Estado da Educação.

Com essas novas implantações, a rede estadual agora possui um total de 76 CEPMGs. Esse número inclui as Escolas Cívico-Militares de Goiás (ECIMs), que foram integradas aos colégios militares estaduais no início deste ano.

Investimentos

Desde o ano passado, o Governo de Goiás tem fornecido uniformes completos para os estudantes das unidades militares de ensino. Em 2022, a aquisição desses itens representou um investimento de mais de R$ 2,8 milhões. Além disso, os alunos dessas unidades também recebem kits de materiais escolares.

No início deste ano, foi lançado um projeto de Robótica Educacional específico para as turmas de 6º e 7º ano dos CEPMGs. Um total de R$ 10 milhões foi destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos para essas unidades de ensino, incluindo materiais de robótica e tablets paradidáticos.

Confira a lista dos novos Colégios Militares:

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás de Águas Lindas de Goiás

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Professor José Monteiro Lima, em Padre Bernardo

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás José Elias de Azevedo, em Santo Antônio do Descoberto

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás do Setor Palmito, em Goiânia

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Olga Aguiar Mohn, em Cristalina

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Professora Alice Pereira Alves, em Mineiros

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ocidental, na Cidade Ocidental

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Professora Lourdete de Fátima de Paiva Sutir, em Planaltina de Goiás

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Doutor Belém, em Bela Vista de Goiás

– Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Moisés Santana, em Silvânia