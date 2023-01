Governo de Goiás aprova R$ 267,5 milhões em financiamentos do FCO

O Governo de Goiás aprovou, na quinta-feira, 26, 140 cartas-consultas que poderão captar R$ 267,5 milhões do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). A deliberação ocorreu durante a primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE). Conforme as propostas apresentadas, R$ 160,3 milhões contemplam o setor rural e R$ 107,2 milhões foram reservados para atividades empresariais.

Em contrapartida, os beneficiados terão de oferecer R$ 47,3 milhões em recursos próprios, totalizando R$ 314,8 milhões de investimentos distribuídos por 64 municípios goianos. A previsão é de que o setor empresarial, com 41 cartas-consultas aprovadas, gere 387 empregos diretos. Já a linha rural do FCO, com 99 propostas selecionadas, deve criar 164 novos empregos.

“Seguimos priorizando os pequenos e médios negócios, sendo a maior parte dos financiamentos para pequenos e médio produtores. A geração de emprego e renda, assim como a atração de novas empresas para o mercado goiano são prioridades do governo”, enfatiza o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga.

O presidente do CDE, secretário de Estado da Retomada, César Moura, destaca o crescimento nas contratações de financiamento do FCO pela categoria empresarial. “O governador Ronaldo Caiado vai pleitear junto ao Governo Federal as reduções dos juros e da taxa cobrada pelo Banco do Brasil para operacionalizar os financiamentos. Isso faz todo sentido, pois democratiza o acesso ao crédito mais barato, promovendo desenvolvimento regional, além da geração direta de emprego e renda”, explica.