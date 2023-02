Governo de Goiás seleciona estudantes para 133 vagas de estágio

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (13/02), edital para preenchimento de 133 vagas do programa de estagiários do Estado, em áreas como administração, comunicação, direito, contabilidade, entre outras. As inscrições serão realizadas no portal de seleção da Escola de Governo (https://www.escoladegoverno.go.gov.br/selecoes/concursos-e-selecoes.html), de 17 a 27 de fevereiro de 2023. Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.

Para participar os alunos devem estar regularmente matriculados e com comprovada frequência nos cursos de Ensino Superior, especificados no edital, reconhecidos pelos órgãos regulamentadores. Os aprovados vão atuar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, de acordo com a necessidade dos órgãos. Serão selecionados ainda estudantes para o banco de credenciados do programa, que poderão ser chamados futuramente.

Os estagiários vão receber bolsa no valor de R$ 1 mil, mais vale-transporte no valor de R$ 100, além do seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio será de quatro horas diárias. Para obter mais informações, os interessados devem acessar o Edital 001/2023 na íntegra, por meio do endereço eletrônico https://www.escoladegoverno.go.gov.br/selecoes/concursos-e-selecoes.html.

A seleção dos candidatos será realizada, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em etapa única, de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme datas definidas no cronograma do edital. O período de estágio será de no mínimo seis meses e não excederá dois anos, consecutivos ou alternados.