Governo prepara atividades para o Dia das Crianças

O Governo de Goiás prepara uma programação especial para as comemorações de 12 de outubro, Dia das Crianças. As secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cultura (Secult) e a Goiás Turismo organizam atividades para animar a data e levar alegria e diversão à garotada.

A Seel desenvolverá o projeto “Rua de Lazer”, que conta com muitas opções de atividades e brinquedos, como futebol de sabão, tênis de mesa, pebolim, cama elástica e multiparque. A partir das 9h, a estrutura será montada nos municípios de Cristianópolis, Piranhas e em Goiânia, na Avenida E, no Setor Água Branca.

Já o Cine Cultura, unidade da Secult, em parceria com o festival Lanterna Mágica, realizará sessões especiais e gratuitas para os pequenos a partir das 15h. A atividade reunirá curtas-metragens de vários países. Na programação, oito filmes estarão em exibição: ‘Roberto’, ‘Napo’, ‘Alba’, ‘Juan Viento’, ‘Migrantes’, ‘Mamãe, papai e eu’, ‘Muda’ e ‘Viagem na Chuva’.

O destaque vai para a animação brasileira ‘Napo’. A narrativa conta a história de um senhor de idade que vai morar com a filha e o neto por conta do agravamento do Alzheimer, mas aos poucos começa a se esquecer de todos. E também há produção local na programação. O curta goiano ‘Viagem na Chuva’ fala sobre lembranças, sonhos e como a chuva e as vidas passam de maneira que às vezes poucos percebem.

Leitura

A Biblioteca Pio Vargas e a Gibiteca Jorge Braga também vão oferecer uma programação especial no Dia das Crianças e em todo o mês de outubro. De 10 a 14 de outubro, os pequenos vão poder curtir de forma gratuita contações de histórias do livro ‘Quem conhece os gatos do vovô?’, de Denise Fleury.

A iniciativa segue até o dia 4 de novembro, de segunda a sexta-feira, sempre às 10h e 15h. Para participar não é necessário se inscrever, basta chegar na data e no local da ação. A programação completa está disponível no site cultura.go.gov.br.

Centro Cultural Oscar Niemeyer

A Goiás Turismo está apoiando o Serviço Social do Comércio (Sesc) a desenvolver diversas atividades no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Três oficinas, todas elas a partir das 14h, terão entrada gratuita. A primeira, “Sensibilidade Rítmica para Crianças”, utiliza instrumentos de percussão para ensinar as crianças a fazerem ciranda, desenvolvendo a coordenação motora e a audição musical.

O grupo Laheto promove outra oficina de acrobacias de solo e malabares. O terceiro curso será oferecido pelo Grupo Ilumini. Com o tema “Brincando como Antigamente”, as crianças irão participar de gincanas e jogos e aprenderão a fazer bonecas de pano.

Já às 16h, será apresentado o Espetáculo Sítio do Pica Pau Amarelo. Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde entram numa aventura para recuperar a alegria e as cores. Com músicas, misturando diversos estilos, o público vai descobrir a importância do respeito, amizade e empatia.

Às 17h, será apresentado um show karaokê para crianças. Com um repertório diversificado, Reginaldo Mesquita traz a alegria e a interatividade, por meio de canções divertidas e folclóricas. O repertório também é composto por Música Popular Brasileira (MPB).

Para fechar o dia com muita animação, às 18h, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Giramundo Teatro para Bonecos apresenta o espetáculo “Alice no País das Maravilhas”. Para essa apresentação, a entrada varia entre R$ 5, para quem tem credencial do Sesc e R$ 20 a inteira.