Homem morre e crianças ficam gravemente feridas em acidente

Um homem morreu e duas crianças ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito que aconteceu nesta manhã (04), na zona rural de Urutaí, na GO-020, no interior do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, uma criança de cinco anos sofreu múltiplas fraturas na coluna, pelve e membros inferiores. O irmão, que ainda não teve a idade revelada, também foi socorrido. A corporação utilizou um avião de Pires do Rio até o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) para transferir as vítimas.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.