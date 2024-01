Homem que esfaqueou ex-companheira na rua é preso no Maranhão

A Polícia Civil prendeu, em Porto Franco, no Maranhão, Enivaldo da Costa, investigado por esfaquear e matar a ex-companheira, Alana Mata Ferreira. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro. Câmeras de segurança flagraram a mulher tentando correr do homem, enquanto ele a agredia brutalmente.

De acordo com a investigação, eles haviam terminado o relacionamento e, por ciúmes, o homem invadiu a casa dela e a esfaqueou. Alana chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi encontrado em um assentamento, escondido na casa dos pais.