ICMS 2022 na legislação de Goiás

Da redação

A realidade fiscal do Brasil é um assunto controverso e preocupante. São diversos impostos e taxas que impactam diretamente a vida econômica do consumidor final, que sem perceber tem sido consumido por eles. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é um exemplo de cobrança que trabalha ativamente na composição da economia do País. Pensando na importância de se estar atento às mudanças acerca do assunto, o Sescon Goiás disponibiliza um curso presencial de atualização no dia 17 de maio, das 8h às 17h.

ICMS é a sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Basicamente, ele é o imposto que incide quando um produto ou serviço tributável circula entre cidades, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas (como quando uma loja de eletrodomésticos vende um micro-ondas para um cliente). Ou seja, todos os produtos alimentícios, vestuário, eletrônicos, entre outros milhares, estão sujeitos a essa tributação.

Regulamentado pela Lei Kandir (Lei complementar 87/1996), é um tributo estadual e seus valores são definidos pelos estados e Distrito Federal. Com foco nas determinações do estado de Goiás, o curso visa orientar os participantes dos principais cuidados que se deve ter com a legislação do ICMS. Será apresentado à teoria e também casos práticos com o intuito de aprimorar o conhecimento para aplicação correta da legislação do ICMS e dos Benefícios fiscais aplicados aqui.

Ministrado pela contadora, Pós-graduada em Gestão de Tributos, especialista em ICMS Normal e Substituição Tributária e com experiência na área administrativa e contábil desde 1994, Magna de Jesus da Silva Ferreira, o curso se destina a profissionais que atuam como controller, analista fiscal, auxiliar fiscal ou quem pretendem atuar na área fiscal inclusive estudantes de Ciências contábeis. O evento ocorre no auditório do Sescon Goiás, localizado na rua 107, Nº23, Setor Sul, em Goiânia. As inscrições podem ser feitas no site sescongoias.org.br.