Um idoso foi resgatado na manhã deste sábado (10) após cair acidentalmente em um poço de inspeção de tubulação de esgoto, localizado no centro de uma rotatória da Avenida Ville, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. A operação mobilizou equipes do 8º Batalhão Bombeiro Militar (BBM) e do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da corporação, a vítima foi localizada após policiais militares ouvirem pedidos de socorro enquanto realizavam diligências na região. A PM acionou os bombeiros, que iniciaram o resgate em um local estreito, parcialmente alagado e com visibilidade comprometida.

Para garantir a segurança do idoso e dos militares envolvidos, foram utilizadas técnicas específicas de resgate, como sistemas de multiplicação de força, ancoragem com prancha e uso de Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA).

A vítima, que sofre de problemas cardíacos e hipertensão, apresentava dificuldades respiratórias, escoriações nas pernas e dores lombares. Após ser retirada do local, ela recebeu oxigênio e foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros registrou imagens da operação, que evidenciam a complexidade do resgate e o empenho das equipes envolvidas.