Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima retorna a Goiânia com programação especial

A visita faz parte da programação da Semana Nacional da Família, que será realizada de 10 a 17 de agosto


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/08/2025 - 09:19

Foto: Santuário Sagrada Família
A imagem peregrina foi criada em 1947, seguindo orientações da Irmã Lúcia, vidente de Fátima, e desde então percorre o mundo Foto: Santuário Sagrada Família

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, chegará a Goiânia (GO) neste sábado (9) para a sua terceira peregrinação na capital. A visita faz parte da programação da Semana Nacional da Família, que será realizada de 10 a 17 de agosto, segundo informou a Canção Nova.

O evento terá como tema “É tempo de júbilo em nossa vida” e lema bíblico “Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).

De acordo com o reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, padre Rodrigo de Castro, a peregrinação é um momento de renovação da fé e de graças para a comunidade. “Por onde ela passa, há relatos emocionantes de graças alcançadas. A coroa da imagem carrega a bala que atingiu São João Paulo II, durante um atentado na Praça São Pedro. Ele colocou o projétil na coroa como sinal de agradecimento à intercessão de Nossa Senhora”, explicou.

A imagem peregrina foi criada em 1947, seguindo orientações da Irmã Lúcia, vidente de Fátima, e desde então percorre o mundo levando mensagens de paz e amor.

Durante a permanência em Goiânia, a imagem poderá ser visitada 24 horas por dia, entre 9 e 17 de agosto. O trajeto inicial sairá do Aeroporto de Goiânia pela BR-153, passando pela Rua 10, no Setor Universitário, com bênçãos a faculdades e hospitais, incluindo as unidades das Clínicas e Araújo Jorge. A programação também inclui passagens pela Catedral Metropolitana, Praça Cívica, Fórum de Goiânia, Avenida T-2, UniAnhanguera, SENAI e SESI, finalizando no Santuário Basílica Sagrada Família.

 

