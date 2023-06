Implantação do Distrito Agroindustrial impulsiona economia de Aparecida de Goiânia

Durante um encontro realizado na quarta-feira,7, entre o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Júnior, na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), foi reforçada a implantação do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), como uma das prioridades de sua gestão.

O novo polo industrial, que será implantado na Região Leste, vai abrigar mais de 300 empresas em uma área de 2,1 milhões de m². As chegadas de novos negócios aumentam a arrecadação municipal, gera emprego e renda para população aparecidense. A implantação do novo polo desperta interesse de empresas goianas e de outros estados brasileiros que querem investir em Aparecida.

Cerca de 400 empresários já sinalizaram que irão trazer suas empresas para o Dianot. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, enfatizou que o Dianot chega justamente no momento em que a cidade experimenta crescimento econômico significativo. O Dianot será implantado em uma área do governo de Goiás próxima ao Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (Credec Professor Jamil Issy).

Grandeza do empreendimento

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia – entendendo a importância do empreendimento para a cidade – enviou projeto aprovado pelo Poder Legislativo que isenta a Codego do pagamento de taxas necessárias para execução do projeto. Com isso, a Codego ficará isenta das taxas de licença para emissão de alvarás de obras e loteamentos e das taxas de expediente e serviços diversos até que sejam finalizadas as atividades de aprovação, implantação e execução do polo agroindustrial no valor de cerca de R$ 3 milhões.

Transferência do semiaberto

Outro benefício que a implantação do Dianot vai assegurar para Aparecida é a transferência da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. Uma nova unidade será construída nas proximidades do Complexo Prisional, abrindo espaço para novas empresas no novo polo. Segundo o governo estadual, o novo Semiaberto terá capacidade para abrigar até 800 reeducandos.