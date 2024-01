Incêndio atinge loja de artigos de festa na Avenida Milão, no Setor Celina Park

Park, foi atingida por um incêndio que foi prontamente contido pelas equipes de bombeiros. Com o deslocamento de 8 viaturas, 20 bombeiros e o uso de 20 mil litros de água, as autoridades estão empenhadas em avaliar os danos causados e investigar as causas do incidente.

Até o momento, não há relatos de feridos, e a população é aconselhada a evitar a área enquanto as equipes trabalham para estabilizar completamente a situação. Mais detalhes serão divulgados conforme disponibilidade de informações. Mantenha-se atualizado para obter informações adicionais sobre o ocorrido.