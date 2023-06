Inflação de maio atinge 0,23%, menor acumulado anual desde 2020 no Brasil

A inflação oficial de maio de 2023, medida pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, foi de 0,23%. Esse valor é menor do que o registrado em abril, que foi de 0,61%. No acumulado deste ano, a alta é de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 3,94%. É a primeira vez desde 2020 que o acumulado anual fica abaixo de 4%.

A queda foi impulsionada principalmente pelos setores de transportes (-0,57%) e de artigos de residência (-0,23%), os únicos a registrar redução no IPCA de maio. Os preços das passagens aéreas (-17,73%) e dos combustíveis (-1,82%), como diesel (-5,96%), gasolina (-1,93%) e gás veicular (-1,01%), contribuíram para o resultado no setor de transportes. O índice de alimentos e bebidas caiu de 0,71% em abril para 0,16% em maio. O próximo resultado do IPCA, referente a junho, será divulgado em 11 de julho.

INPC DESACELERA EM MAIO

Também foi divulgado neste dia 7 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para quem tem renda de um a cinco salários mínimos. A variação em maio foi de 0,36%, abaixo do registrado em abril (0,53%). No ano, o INPC acumula alta de 2,79% e, nos últimos 12 meses, de 3,74%. Em 2022, a taxa de maio foi de 0,45%.

O Índice é o termômetro da carestia para as famílias nessa faixa de renda. O indicador é utilizado como base para o reajuste do piso salarial. O INPC mostra que os produtos alimentícios subiram 0,16%, após alta de 0,61% em abril. Já os produtos não alimentícios registraram alta de 0,43%, desacelerando em relação ao resultado de 0,50% de abril.