Inmetro e Procon Anápolis realizam fiscalização de balanças em restaurantes por quilo

Uma equipe do Inmetro está em Anápolis para fiscalizar durante essa semana, junto ao Procon do município, os restaurantes que vendem refeições a quilo nas praças de alimentação dos shoppings da cidade. O objetivo da ação é verificar se o peso aferido nas balanças está de acordo com o que é cobrado dos consumidores. Essa já é a quarta fase da operação De Olho no Peso, que começou em 2021.

“O Procon Anápolis inicia o ano de 2023 com a parceria renovada com o Inmetro. Eles já estiveram aqui mais de oito vezes nos dois últimos anos”, menciona o diretor do Procon, Wilson Velasco. Ele diz ainda que os dois órgãos irão aproveitar para fiscalizar outros tipos de estabelecimentos.

Em um dos restaurantes visitados nesta segunda-feira, 16, o equipamento registrou peso inferior, dando prejuízo aos proprietários. O selo de aferição da balança foi afixado em 2019, o que indica perdas nos últimos quatro anos. “Fazemos a verificação e, se for constatado o erro, colocamos um prazo de dez dias para a correção”, afirma o técnico em Metrologia e Qualidade do Inmetro, Jonathan Moreira Souza Silva.

“Essa parceria que temos com o Procon é importantíssima porque está ligando diretamente o Inmetro com a sociedade. Fazemos este trabalho de fiscalização de rotina, mas com o Procon ficamos sabendo realmente o que o consumidor está mais precisando. Então é uma parceria que só vem a somar”, conclui o técnico.