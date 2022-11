Inscrições abertas para a V Mostra Internacional de Teatro Comunitário

O Pontão de Cultura Cidade Livre realiza a V Mostra Latino-americana de Teatro Comunitário, sob o tema “Cenas Emergentes: Democracia e Infância”. O evento acontece de 3 a 13 de dezembro, de forma virtual e presencial, em Aparecida de Goiânia. Artistas, grupos e coletivos, que apresentam espetáculos teatrais com temática infantil e tenham interesse em participar do evento, podem se inscrever até esta quarta-feira, 30, por meio do link. (https://www.teatrocidadelivre.com/single-post/lan%C3%A7amento-do-edital-v-mostra-de-teatro-cidade-livre)

A mostra irá exibir 19 espetáculos, sendo 10 convidados e nove selecionados. O edital prevê a escolha de cinco propostas de artistas ou grupos nacionais, uma de Aparecida de Goiânia e três de outros municípios goianos. Com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (Edital 17/2018), os escolhidos receberão cachê e toda a estrutura necessária para a realização.

V Mostra Latino-americana de Teatro Cidade Livre

A V Mostra Latino-americana de Teatro Cidade Livre – Cenas Emergentes: Democracia e Infância é um festival não competitivo de espetáculos teatrais, que oferece atividades formativas, debates e encontros. A edição será focada no teatro produzido na América Latina, enfatizando e valorizando a democracia e a infância.

Todas as ações são gratuitas e acontecem no Teatro de Bolso Cidade Livre, localizado no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Mais informações: (62) 9 9633-8243