Inscrições gratuitas para participar da SuperAgos 2022

Entre os dias 13 a 15 de setembro o Centro de Convenções de Goiânia, recebe evento voltado ao segmento supermercadista no Centro-Oeste, a SuperAgos. Com a realização da Associação Goiana de Supermercados (Agos), a feira de negócios está com inscrições abertas para os interessados em participar e ter acesso às novidades do setor e ampliar o conhecimento com cursos de capacitação. Os interessados têm até o dia 11 de setembro para realizar a inscrição sem nenhum custo. Após essa data, será cobrada uma taxa de R$150,00 por inscrição.

Para se inscrever, será necessário acessar Foto: Divulgação o site superagos.com.br e completar o cadastro com CPF, dados da empresa e função que exerce, além dos dados pessoais. Não será permitida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis. Nos dias do evento, o participante vai poder acompanhar o que o setor tem de inovação e buscar conhecimento ao acompanhar palestras e se capacitar com cursos com certificados da Escola Agos.

“Depois de Foto: Divulgação um período desafiador, há uma confiança muito grande na retomada de grandes negócios que podem movimentar cerca de R$ 70 milhões nos dias da feira. Estamos esperando um público de aproximadamente 15 miFoto: Divulgação l pessoas nos três dias de evento”, afirma o presidente Agos, Gilberto Soares da Silva.

Na edição que antecedeu o período pandêmico, em 2019, recordes de público e de negócios foram registrados no evento considerado o mais importante para os supermercados e padarias.