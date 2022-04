Inscrições para a 4ª edição do Edital da Água se encerram dia 6 de maio

Da redação

O Instituto Mosaic, braço de Responsabilidade Social da Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, segue com inscrições abertas até o dia 6 de maio para a 4ª edição do Edital da Água. O programa seleciona e incentiva projetos que contribuam com boas práticas de gerenciamento de recursos hídricos e garantam maior disponibilidade de água de qualidade e saneamento para todos. Ao todo, serão 15 projetos beneficiados – com investimento de até R$ 45 mil cada – para o desenvolvimento de suas atividades.

Em 2021, a iniciativa selecionou projetos dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sergipe e São Paulo, voltados à recuperação e preservação de fontes de recursos hídricos, como nascentes e mananciais, e ao uso consciente da água.

“O programa tem nos possibilitado reconhecer e apoiar soluções desenvolvidas dentro das próprias comunidades, para melhoria dos recursos hídricos daquela região. Seguimos com a missão de fortalecer o papel dos agentes locais para auxiliar no desenvolvimento social”, afirma Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes e diretor executivo do Instituto Mosaic.

Podem ser inscritas iniciativas provenientes de 35 cidades: BAHIA (BA): Barreiras | Candeias; GOIÁS (GO): Anápolis | Catalão | Ouvidor | Rio Verde; MARANHÃO (MA): São Luís | Balsas; MATO GROSSO (MT): Rondonópolis | Sorriso; MATO GROSSO DO SUL (MS): Campo Grande; MINAS GERAIS (MG): Araxá | Alfenas | Conquista | Delta | Patos de Minas | Patrocínio | Sacramento | Tapira | Uberaba; PARANÁ (PR): Paranaguá; SANTA CATARINA (SC): São Francisco do Sul; SÃO PAULO (SP): Campinas | Cajati | Cubatão | Pariquera-açu | Registro | Jacupiranga | São Paulo; SERGIPE (SE): Barra dos Coqueiros | Capela | General Maynard | Japaratuba | Rosário do Catete; RIO GRANDE DO SUL (RS): Rio Grande.

E que sejam voltadas para desenvolvimento científico, pesquisa e teste de novas tecnologias para a boa gestão da água, bem como projetos que engajem e beneficiem diretamente comunidades, como iniciativas de recuperação de nascentes, instalação de sistemas de coleta de águas pluviais, implantação de sistemas tratamento e/ou reuso, limpeza e conservação de áreas preservação permanente, entre outros.

Serão priorizadas ações de sucesso implementadas em edições anteriores e projetos que promovam a gestão sustentável da água em benefício de grupos minorizados ou vulnerabilizados, assim como os propostos por organizações lideradas por pessoas que pertençam a esses grupos, entre eles, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, idosas e comunidades tradicionais.

Com o intuito de atender aos demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, essa edição do edital também irá selecionar iniciativas que trabalhem para: ODS 2 – acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; ODS 5 – alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; ODS 8 – promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos; ODS 13 – Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; e ODS 14 – Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

O Edital da Água conta com o apoio técnico do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social IDIS, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), fundada em 1999 com a missão de inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado e seu impacto.

Processo para fazer a inscrição

Interessados deverão preencher o formulário de inscrição, a planilha de orçamento e cronograma do projeto, disponíveis em www.mosaicco.com.br; reunir os documentos obrigatórios e complementares; e enviar a documentação ao IDIS ([email protected]), efetivando a inscrição.