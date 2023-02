Integração da GTA e NFA ficará suspensa no carnaval para migração dos sistemas da Economia

O Sistema de comunicação entre a Secretaria de Economia ficará indisponível durante o feriado do carnaval. Nesse período, os contribuintes não poderão acessar a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Nota Fiscal Avulsa (NFA). Os dois documentos, sanitário e fiscal, deverão ser emitidos separadamente pelos produtores de gado, conforme comunicado da Superintendência de Informações Econômico-Fiscais.

“Como a emissão integrada dos documentos será afetada, o produtor de gado terá que emitir a GTA nas unidades da Agrodefesa e, a nota fiscal, nas unidades da Economia ou Vapt Vupt”, detalha o coordenador de Documentos Fiscais da Economia, Antônio Godoi.

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) disponibiliza canais para atender o contribuinte que encontrar algum problema operacional: (62) 3309-6900 ou e-mail [email protected]

Melhoria do parque tecnológico

A migração das aplicações do Mainframe (computador de grande porte) para nova plataforma, plataforma x86 no Data Center Corporativo, será realizada pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Secretaria da Economia, em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI).

O novo ambiente trará vantagens para os usuários como ganho em performance, com a redundância de dados e, consequentemente, alta disponibilidade dos serviços para servidores e contribuintes.