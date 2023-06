“Interdição na Avenida Leste-Oeste para Construção do Complexo Viário da Avenida Castelo Branco

A partir do próximo domingo, 4 de junho, a Avenida Leste-Oeste, entre a Avenida Padre Wendel e a Rua José Dias, nos bairros Rodoviário e Esplanada dos Anicuns, será temporariamente interditada devido à construção do Complexo Viário da Avenida Castelo Branco. Essa interdição total é necessária para a instalação de tapumes, criação do canteiro de obras e início da perfuração do solo para a construção das fundações do viaduto.

O secretário executivo de Mobilidade, Ciro Meireles, ressalta que a responsabilidade pela sinalização do desvio é da concessionária encarregada da obra. A equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) trabalhou para estabelecer desvios que minimizem os impactos no trânsito, mas é fundamental que a empresa responsável execute a sinalização apropriada. A SMM está antecipando a comunicação para que os cidadãos possam se programar com antecedência. Essa construção é mais um importante investimento da administração do prefeito Rogério na mobilidade da cidade, conforme explica Ciro Meireles.

As obras, com orçamento de R$ 14.054.402,45, começaram em 12 de maio e não exigiram interrupção do trânsito até então, pois se concentraram em medições do terreno. Nesta nova fase, que se estenderá até dezembro deste ano, a Avenida Leste-Oeste estará completamente interditada nesse trecho. O tráfego na Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, continuará liberado, agora sem semáforo no cruzamento com a Leste-Oeste.

A construção do complexo viário está a cargo da empresa Loctec Engenharia LTDA, que tem um prazo de 240 dias para concluir a obra. O projeto faz parte do Programa Goiânia Adiante, lançado pelo prefeito Rogério Cruz.

O prefeito destaca que esse é o maior pacote de obras já realizado em Goiânia, com um investimento de cerca de R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão destinado à infraestrutura. Essa obra terá um impacto significativo na cidade e melhorará a mobilidade em toda a região, afirma Rogério Cruz.

O projeto contempla a construção de um elevado com aproximadamente 350 metros de extensão, atravessando a Avenida Castelo Branco na Avenida Leste-Oeste. Além disso, o cronograma inclui a implementação de um sistema de drenagem com 845 metros de extensão e 13.639 metros quadrados de pavimentação.

Denes Pereira, secretário municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), destaca que o Programa Goiânia Adiante ficará marcado na memória dos moradores da cidade pela quantidade e qualidade de suas obras. O projeto do viaduto foi desenvolvido para atender às necessidades de veículos e pedestres que circulam pela região.