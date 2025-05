Irmãs Marisa e Marizele gravam vídeo para a OVG

As irmãs Marisa e Marizele, que viralizaram com vídeo em que cantam e dançam durante participação ao vivo na TV Pai Eterno no último dia 20, gravaram um vídeo para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), convidando os devotos do Divino Pai Eterno que irão a Trindade durante a romaria deste ano a visitar o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), onde tradicionalmente são servidos lanches para os peregrinos que viajam dezenas e até centenas de quilômetros a pé para cumprir promessa ou visitar o santuário, na cidade de Trindade.

No novo vídeo, as irmãs religiosas da Copiosa Redenção fazem o convite ao som do mesmo beatbox vocacional do vídeo anterior, quando elas tinham ido participar do programa televisivo para falar justamente sobre vocação religiosa. “Você, que vem para a romaria, fazer aquela caminhadinha lá para o Santuário do Divino Pai Eterno, vai ter o Centro de Apoio ao Romeiro, da OVG. Você está convidado a participar, dar uma paradinha, tomar um cafezinho, comer um pãozinho e também aquele gostoso leite com canela. Você recarregando suas forças para continuar a romaria até Trindade, assim como as nossas forças”, convida a freira.

A romaria do Divino Pai Eterno deste ano será realizada de 27 de junho a 6 de julho. O CAR da OVG será instalado, na Rodovia dos Romeiros, km 10, da GO-060.

Procurada, a OVG informou que as irmãs foram convidadas a gravar o vídeo para divulgar o ponto de apoio aos romeiros e que não houve contrato nem pagamento. “Nós as convidamos por causa da ligação delas com o Divino Pai Eterno, foi tudo voluntário”, informou a OVG.

Irmãs Marisa e Marizele viram febre na web com beatbox na TV Pai Eterno