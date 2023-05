Itumbiara recebe instalaçãoes de montadora de tratores

A indústria de montadores de tratores desempenha um papel vital no setor agrícola, fornecendo equipamentos essenciais para o desenvolvimento e eficiência das atividades no campo. Essas empresas são responsáveis pela fabricação e montagem de tratores, veículos indispensáveis para aumentar a produtividade, otimizar tarefas agrícolas e impulsionar o progresso nas áreas rurais.

Uma das maiores empresas do setor de soluções em energia do Brasil (e montadora de tratores), a Maqui Geral informou a instalação de uma nova fábrica do grupo em Itumbiara, no Sul goiano. O anúncio foi feito durante a Agrishow 2023, em Ribeirão Preto (SP), a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina.

“A Maqui Geral, que tem sede em Embu das Artes (SP) e uma filial em Itumbiara, é beneficiada pelo ProGoiás e, em um processo de expansão de negócios, instalará em solo goiano uma montadora de tratores, a Agro Maqui. Os empresários podiam ter levado a empresa para outro estado, mas, graças à parceria com o Governo de Goiás, vão inaugurar a nova indústria também em Itumbiara”, explica o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga.

Montadora de tratores

A estimativa é de que o Grupo Maqui Geral invista R$ 150 milhões na primeira etapa do projeto, podendo chegar a um total de R$ 500 milhões em investimentos na nova fábrica.

“A previsão é inaugurar a montadora de tratores em Itumbiara já em 2024”, afirma o gerente de Novos Negócios e Diversificação de Investimentos, Lúcio Flávio Modesto Teles, que participou das negociações.

Agrishow

Maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e uma das maiores do mundo, a 28ª Agrishow foi realizada entre os dias 1º e 5 de maio e movimentou R$ 13,290 bilhões em negócios, segundo os organizadores. O público ultrapassou os 200 mil visitantes.

A SIC participou dos cinco dias de evento, por meio de reuniões com empresários de diversos segmentos da indústria do agro e apresentação das potencialidades dos municípios goianos.