Jataí tem o maior índice de competitividade agrícola do país

Pesquisa realizada pela Horizon Company, empresa multinacional especializada em análise de tendências no agronegócio, mapeou mais de 4 mil municípios no Brasil, mostrando onde estão as áreas com maior potencial agrícola e de valorização dos preços das terras do país.

Jataí ficou em primeiro lugar no país, com maior score de competitividade agrícola para a produção de grãos e com o maior valor agregado às terras. Com uma área plantada de mais de 300 mil hectares, produzindo em média 1,84 milhão de toneladas, o município é considerado um dos maiores produtores de milho safrinha do país, possuindo ainda grande potencial de expansão.

Para o estudo, foram utilizados 10 indicadores que incluem fatores como clima, evolução da produção, exigências ambientais, mercado consumidor, capacidade de armazenagem, infraestrutura, entre outros.

Para garantir que o município continue abrindo novas áreas, e tenha boas condições de escoar a atual produção, a Prefeitura de Jataí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem intensificado os trabalhos de abertura, recuperação e pavimentação de estradas rurais. Uma das prioridades do Prefeito Humberto Machado é a abertura de novas fronteiras agrícolas, que está contribuindo para esses bons resultados e vai possibilitar a ampliação da área plantada em mais 100 mil hectares, contribuindo assim na geração de emprego e renda para o município.