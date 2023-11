A Justiça negou, na tarde desta quinta-feira (30), o pedido de habeas corpus do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, indiciado por invadir a casa da ex-companheira e atirar contra ela e o namorado dela.

A votação aconteceu na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. O relator do caso foi o desembargador Nicomedes Borges.

Com a decisão, Naçoitan segue no presídio de Iporá. Os advogados do prefeito informaram que vão se reunir nesta tarde para definir os próximos passos.