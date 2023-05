Lançada 2ª edição daSemana de Moda Goiana

Marcado para acontecer no segundo semestre, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, 01 e 02 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, foi lançado o a 2ª edição da Amarê Fashion – Semana de Moda Goiana. O evento tem como objetivo fortalecer os negócios da moda goiana, consolidando o Estado de Goiás como importante polo criador de moda no Brasil.

Realizado pelo Sebrae Goiás (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) junto com Governo do Estado de Goiás e o Sistema Fecomércio Sesc Senac, o evento pretende se consolidar no calendário da moda goiana, trazendo um maior número de desfiles e mantendo o alto padrão dos conteúdos compartilhados, além de aumentar o número de negócios e atrair ainda mais os olhares para as PMEs da moda goiana.

Para o superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza, além de fortalecer a economia goiana, com a produção das peças e exportação, o evento é uma forma de valorizar a cultura goiana.

“Aqui nós tivemos a oportunidade de apresentar essa marca que foi lançada, o Amarê Fashion, representando a semana da moda goiana no Estado, uma posição que nos coloca para sempre valorizar a cultura goiana.”

Ações do governo

Presente no evento desta quinta, César Moura, secretário da Retomada, destacou as ações do Governo de Goiás aos empreendedores que queiram ingressar no mercado, mas não tem capital de giro para iniciar o negócio, e ressaltou as políticas públicas voltadas para quem quer trabalhar.

“No Amaré Fashion vai ter um estande da Retomada, onde as pessoas vocacionadas para a moda vão poder fazer cursos de capacitação e, se for vulnerável, ter o crédito para abrir o seu próprio negócio. Se for empresário também terá outra forma de crédito. Então, isso é uma forma de dizer que o Governo de Goiás está aqui com o Sebrae, mostrando que juntos nós queremos que a moda em Goiás seja cada dia mais forte.”

Em 2022, a Amarê Fashion movimentou R$ 29,3 milhões, realizou 454 reuniões e contou com a participação de 85 empresas, além de receber comitivas da Austrália, Itália e Estados Unidos e contar com a presença de tradings com atuação internacional no mundo da moda.