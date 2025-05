O aniversário de 103 anos de Aparecida de Goiânia, comemorado neste domingo (11), foi marcado pelo anúncio de um robusto pacote de investimentos em infraestrutura e urbanismo. Durante as celebrações cívicas na Avenida Independência, o prefeito Leandro Vilela afirmou que a cidade já soma R$ 150 milhões em obras contratadas ou em execução somente em 2025. Parte desse montante, R$ 22,2 milhões, foi oficialmente lançado durante o evento e será aplicado imediatamente.

O novo pacote inclui a construção de três Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) nos bairros Vila Romana, Residencial Garavelo Park e Chácara São Pedro. Também estão previstas reformas nas praças CEU dos bairros Vera Cruz e Parque Flamboyant, além da criação de novos espaços públicos nos setores Jardim Tiradentes, Parque Real e Jardim Mont Serrat.

“Estamos com a cidade em movimento. As obras não são promessas, são realidade. E elas chegam para melhorar a vida da população, com mais mobilidade, educação, lazer e qualidade de vida”, disse o prefeito de Aparecida, acompanhado de lideranças políticas, comunitárias e moradores.

Entre os destaques da área de mobilidade urbana está a restauração e duplicação de trechos da Avenida Santana, que conecta a BR-153 ao Parque Industrial Vice-presidente José Alencar. O pacote milionário de obras em Aparecida também inclui o recapeamento completo da Rua Padre Marcelino Champagnat, no Parque Lafaiete Campos, e da Avenida Vereador Geraldo Padeiro, no setor Santa Luzia.

Essas intervenções se somam a grandes frentes de obra já em andamento, como o Programa de Reestruturação Urbana da Bacia do Ribeirão Santo Antônio, que conta com R$ 72 milhões financiados pela Corporação Andina de Fomento (CAF), e R$ 35 milhões em reformas de escolas. Estão em curso ainda a duplicação da Avenida Uirapuru, entre os bairros Mansões Paraíso e Parque das Nações, e a construção de uma trincheira na Avenida das Nações, ligando os bairros Parque das Nações, Buriti Sereno e Jardim Itapuã.