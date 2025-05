Leandro Vilela inspeciona execução de obras e serviços na região do Santa Luzia

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, acompanhou nesta sexta-feira (23) as obras de recapeamento da Avenida Geraldo Padeiro (antiga W-5), no setor Santa Luzia, além de diversos serviços de manutenção e zeladoria urbana como roçagem, poda de árvores, troca de lâmpadas e pintura de meio-fio. Os trabalhos foram intensificados nos últimos dias e também abrangem bairros vizinhos, como Parque São Jorge, Parque Trindade, Jardim Olímpico e Jardim dos Buritis.

Juntamente com o vereador Almeidinha e os secretários Alfredo Soubihe (Infraestrutura) e Wagner Siqueira (Desenvolvimento Urbano), o prefeito conferiu a aplicação do novo asfalto do tipo CBUQ, conhecido pela resistência e maior durabilidade. Segundo o vereador, há 30 anos a via não recebia uma manutenção completa como a que está sendo realizada nesta gestão.

“Estamos na fase final do recapeamento, com aplicação de asfalto de qualidade, um trabalho durável e bem feito. Mas é fundamental que os moradores colaborem, evitando o despejo de água no asfalto recém-colocado”, alertou o prefeito, após flagrar água servida sendo lançada por residências diretamente na via.

Vilela informou que vai acionar a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana para intensificar a fiscalização e coibir a prática, considerada ilegal.

O vereador Almeidinha elogiou a obra: “É um presente para a comunidade que tanto reivindicou essa melhoria e agora recebe um serviço de excelência.”

Durante a vistoria, o prefeito também acompanhou os serviços realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano em importantes vias e praças da região Leste. Foram inspecionadas ações de jardinagem e iluminação pública nas praças Israel, Liberdade e Parque São Jorge; e nas avenidas Alfredo Nasser, Jataí, W-6, W-7, Dom Abel e das Palmeiras, entre outras. A Prefeitura já instalou luminárias de LED em 100% do setor Santa Luzia e agora avança para o Jardim Olímpico.

Pacote de investimentos

O recapeamento da Avenida Geraldo Padeiro integra um pacote de obras superior a R$ 150 milhões em execução na atual gestão. Os investimentos incluem um novo aporte de R$ 22 milhões lançado em maio, além de R$ 72,7 milhões em obras financiadas pela Corporação Andina de Fomento (CAF), dentro do Programa de Reestruturação Urbana da Bacia do Ribeirão Santo Antônio, e R$ 35 milhões direcionados à reforma de unidades escolares.

Entre as intervenções previstas no pacote de R$ 22,2 milhões estão as reformas das Praças CEU das Artes Vera Cruz e Parque Flamboyant, a construção de três novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) nos bairros Vila Romana, Residencial Garavelo Park e Chácara São Pedro, além de novos espaços públicos nos setores Jardim Tiradentes, Parque Real e Jardim Mont Serrat.

Na área viária, o município executa o recapeamento da Avenida Padre Marcelino Champagnat (Village Garavelo), iniciará ainda este mês o da Avenida Santana e promoverá a restauração e duplicação de vias no Parque Industrial Vice-presidente José Alencar.

Também integram o conjunto de obras a trincheira da Avenida das Nações, que conecta Buriti Sereno, Jardim Itapuã e Parque das Nações, e a conclusão do Eixo Estruturante Leste-Oeste 01, com 8,9 km de extensão, ligando a GO-040 à Avenida Rio Verde, beneficiando sete bairros. As intervenções fazem parte do plano de reestruturação viária do município, com foco na melhoria da mobilidade urbana, integração entre regiões e mais segurança no tráfego.